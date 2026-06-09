女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が8日までに、インスタグラムを更新。最近のマイブームについて報告した。小池は「小学生以来の大ブームが起きてます」とし、「おとといくらいの夜中に突然りんごジュースが飲みたい！！！！！ってなって」と、急にりんごジュースへの欲求が高まったエピソードを明かした。その結果「そこからエブリデイりんごジュース」と、毎日欠かさず飲み続けていることを報告、りんご色のひもビキ