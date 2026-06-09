◇NBAファイナル第3戦ニックスースパーズ（2026年6月8日マジソン・スクエア・ガーデン）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第3戦が8日（日本時間9日）に行われた。この試合ではドナルド・トランプ米大統領が来場した。西王者ニックスが敵地で2連勝を飾り、本拠地ニューヨーク・マジソンスクエアガーデン（MSG）に帰還した。第3戦の会場となるMSGの観戦チケット価格は、試合直前時点で最高2500万円。最安値チケットで