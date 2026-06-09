6月9日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ ▼熊本のこれからの雨シミュレーションはこちら▼各地の16日先までの週間天気はこちら 昼頃にかけ雨、雨脚強まるところも 今日は当初の曇り予想から変わり、午前9時時点で広く雨雲がかかってきました。梅雨前線の雨雲がどう広がるかの予想は難しく、これから昼頃にかけて広く雨が降り、雨脚が強まるところもありそうです