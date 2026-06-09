声優の伊藤彩沙が8日までにインスタグラムを更新。イベントを告知した。伊藤は「伊藤彩沙写真集アヤサージュ発売記念イベント大阪でも開催されますお会いできるのを楽しみにしていますー！」と告知し、写真集のカットを公開した。伊藤はランジェリー姿で舌をぺろりと出した写真や、水着姿をアップしている。この投稿にフォロワーからは「いつ見てもやばすぎ」「可愛くて尊いです」「最高です！」とコメントが寄せられている。