女優の黒木メイサ（38）が8日、インスタグラムを更新。近況報告に反響が寄せられている。黒木は白いタンクトップに黒いニットのベストを重ね、黒いパンツを合わせたモノトーンコーデを披露。控室での自撮りショットなども公開し、「撮影、撮影、撮影。感謝」とつづった。投稿では撮影が続く忙しい日々を報告しながらも、感謝の気持ちを表現している。この投稿に「可愛すぎる〜美しすぎる〜」「自撮りが可愛すぎる」「むちゃくちゃ