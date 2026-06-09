ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が8日までに、インスタグラムを更新。サバゲーイベントに参加した様子を公開した。音羽は迷彩柄のベストに緑のビキニを合わせ、キャップをかぶった姿を披露。ピースコンバットのサバゲーイベントにゲスト参加したことを報告し「大好きなサバゲーのゲストに出られるなんてみなぽち嬉しい」とつづり、イベントの様子を写真や動画で公開した。そして「航空支援戦はノーリスクでフルオ