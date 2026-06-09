子どもの教育費を準備しようと考えたとき、学資保険とNISAのどちらを選ぶべきか迷う人は多いでしょう。学資保険は昔から教育費づくりの定番でしたが、最近は「思ったより増えない」「元本割れした」という声もあります。一方で、NISAはお金を増やす方法として注目されていますが、投資である以上、注意すべき点もあります。 そこで本記事では、学資保険とNISAの違いや、教育費を準備する際の考え方について解説します。