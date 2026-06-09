REDMI Buds 8 シャオミ・ジャパンは、最大50dBのスマートアクティブノイズキャンセリング(ANC)と、Hi-Res Audio Wirelessにも対応したワイヤレスイヤフォン「REDMI Buds 8」を9日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は5,980円前後。カラーはブラック、ホワイト、グリーン。 早割キャンペーンとして2026年6月22日までは5,380円で販売される。販売チャネルは直営店のXiaomi Store各店