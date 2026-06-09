「なにわ男子」としての活動と並行しながら、ドラマの世界でも活躍を続ける道枝駿佑さん。恋愛作品や青春ドラマを中心に印象的な役柄を演じており、多くの視聴者の心をつかんでいます。All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の出演作で好きなドラマ」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見