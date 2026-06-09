8日午後、名古屋市の大型商業施設で多数の客や従業員が目やのどに痛みを訴え、8人が病院へ運ばれました。 【現場の画像】名古屋市の大型商業施設で複数人が目やのどに痛みを訴える 8人搬送 警察と消防によりますと、8日午後5時半過ぎ、名古屋市西区の大型商業施設「mozoワンダーシティ」の4階店舗で「複数の人がせき込んでいる」と消防に通報がありました。 消防が駆けつけたところ、客や従業員合わせて23人がせき込んだ