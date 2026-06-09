山形県西川町の月山で、７日から行方が分からなくなっている東京都の６５歳の男性について、警察などはきょうも朝から捜索を続けていますが、これまでのところ手がかりは見つかっていません。 警察によりますと、行方が分からなくなっているのは、東京都に住む６５歳の男性です。 男性はおととい、登山のため西川町月山沢の月山に入山したことが確認されています。その後、宿泊予定の施設を訪れなかったことから、施設の関係者が