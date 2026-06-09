記者会見する平口法相＝9日午前、法務省平口洋法相は9日、犯罪被害者や遺族が刑事手続きに関与できる制度の拡充を検討するため、法制審議会（法相の諮問機関）に刑事訴訟法などの見直しを諮問すると表明した。刑事裁判の争点を絞り込む「公判前整理手続き」への被害者同席や、公判で意見を述べる「被害者参加制度」の対象事件拡大などについて議論。被害者のプライバシーに配慮した公判傍聴の方法も話し合う。政府が3月に閣議