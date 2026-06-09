警視庁は、長女を暴行した疑いで、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督を書類送検したことが9日、分かった。共同通信が報じた。【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子阿部前監督は5月25日、自宅で娘（18）の胸ぐらをつかんで倒すなどした疑いで現行犯逮捕されたが。翌26日午前0時過ぎに釈放。同日昼前に、監督を辞任することが伝えられていた。（情報提供：共同通信社）