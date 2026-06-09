２０１７年４月に長崎市の私立海星高２年の男子生徒（当時１６歳）が自殺したのは、学校がいじめ対策を怠ったためとして、遺族が同校を運営する学校法人に約３２００万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が８日、長崎地裁であった。松永晋介裁判長（村上典子裁判長代読）は、中学時代のいじめへの安全配慮義務違反を認め、慰謝料など約３３０万円の支払いを命じた。判決は、生徒が書き残したノートや学校側が設置した第三者委