◇インターリーグブルージェイズ−フィリーズ（2026年6月8日トロント）ブルージェイズの本拠地が一瞬の退場劇に騒然となった。1−5の4回1死の3番・ゲレロの打席中。左腕サンチェスが2球で追い込むと、ビスコンティ球審のジャッジに不服だったブルージェイズ三塁側ベンチから、デビッド・ポプキンス打撃コーチが暴言を浴びせた。すると、二、三言の言葉を耳にした同球審はすかさず「退場」を宣告。一瞬の出来事だった。そ