メキシコ・モンテレイでの事前合宿で別メニュー調整が続いたＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）が、冒頭のランニングから初めて参加し、パス回しにも加わった。事前合宿中にはナッシュビルからの合流を示唆していたが、ようやく実現。この日は取材に応じなかった。森保監督は７日の取材対応で「今の報告の中ではＷ杯でプレー可能だということで聞いている」と語っていたが、これから急ピッチで仕上げていくことになりそうだ。