三井不動産および三井不動産リゾートマネジメントは、世界遺産二条城前に位置する「HOTEL THE MITSUI KYOTO」が、世界的なホスピタリティ格付け機関である「フォーブス・トラベルガイド」よりサステナビリティ認証「VERIFIED Responsible Hospitality」を取得したことを発表した。「VERIFIED Responsible Hospitality」を取得同ホテルは2月にも「ホテル」と「スパ」の両部門で最高評価の5つ星を獲得している。それに続き、今回は環