プロ野球選手のタレント妻が公開したキュートな親子ショットに注目が集まっている。９日までに自身のインスタグラムで親子ショットを公開したのは、オリックスの平沼翔太外野手の妻でタレントの森咲智美。「従姉妹（いとこ）の結婚式に参列してきました地元が名古屋なので娘と初めての『２人っきり新幹線』で名古屋へ」と親子時間を伝えた。「アットホームで本当に素敵な結婚式でしたいろんな思い出が蘇（よみがえ）るの