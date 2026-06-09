ÆüËÜ¤Ç¤â½½Æó»Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÃÏ»Ù¡×¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Ï²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡© »ÍÃì¿äÌ¿¤Î´ðËÜ»×ÁÛ£³¡ÖÅ·´³ÃÏ»Ù②¡× Å·´³ÃÏ»Ù¤ÎÃÏ»Ù¤Ï¡ÖÃÏ¤Îµ¤¡×¤òÉ½¤¹ ÃÏ»Ù¤È¤Ï¡¢12¸Ä¤Î»Ù (½½Æó»Ù) ¡á¡Ö»Ò¡¦±¯¡¦ÆÒ¡¦±¬¡¦Ã¤¡¦Ì¦¡¦¸á¡¦Ì¤¡¦¿½¡¦ÆÓ¡¦Øü¡¦°ç¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ïµ¨Àá¡¦Êý°Ì¡¦»þ¹ï¤òÉ½¤¹µ­¹æ¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë12¼ïÎà¤ÎÆ°Êª¤ä¿À½Ã¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤ò¿ô¤¨¤ë¤È¤­¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÇÀ±¤¬¡ÖÌÚÀ±¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÌÚÀ±¤ÏÃÏµå¤«¤é¸«¤Æ