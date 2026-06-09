細長顔は洞察力と直観力がある 洞察力と直観力がある 細長顔は横幅が狭めで、縦に細長いのが特徴です。額は横より縦に長く、眉は細めで薄く、目は切れ長で、耳は長く、耳たぶも縦に長いでしょう。鼻は長く、口は並の大きさで唇の厚さも普通です。あごは長く、面長です［図44］。 細長顔は精神型の知性の深さと、筋骨型の意志の強さ、実行力で着実にコツコツと人生を送るタイプです。公務員や大きい組織の