「黒天狗カード」を引いたときは自分軸の押し付けに注意！？ 10 黒天狗 （くろてんぐ） 自分軸で、ブレずに精進 基本解説 辛く厳しい修行の真っ只中にあり、孤独を嚙み締めながら、自身の成長のための時間を過ごしている黒天狗。逃げ出したい想いもゼロではないけれど、向き合わなければならないことをわかっているからこそ、どこまでも自分に厳しくすることができます