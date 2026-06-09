ドル円理論価格1ドル＝159.22円（前日比-0.23円） 割高ゾーン：159.44より上 現値：160.15 割安ゾーン：158.99より下 過去5営業日の理論価格 2026/06/08159.45 2026/06/05160.12 2026/06/04159.95 2026/06/03159.54 2026/06/02160.19 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動