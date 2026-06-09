犯罪被害者が刑事手続きに関与できる制度の拡充を検討するため、法制審議会に刑事訴訟法などの見直しを諮問すると表明した平口洋法相は閣議後記者会見で「被害者のニーズなどを踏まえ、幅広い観点から検討する必要がある」と述べた。