オランダ西部ハーグにある国際刑事裁判所（ICC）＝2025年9月（共同）【ブリュッセル共同】国際刑事裁判所（ICC、赤根智子所長）締約国会議の議長団は8日、女性職員への性加害疑惑で自主的に職務を停止したカーン主任検察官（英国）について、懲戒処分が相当との結論に達した。加盟国で構成する締約国会議の特別会合が近く開催され、懲戒処分の是非や内容が最終決定される。ICC関係者によると、特別会合は7月にも開かれ、カーン