静岡県一家4人殺害事件で再審無罪となった袴田巌さんの姉ひで子さんは9日の衆院法務委員会に参考人として出席し「検察抗告があるから、再審開始確定まで時間がかかる。人間がつくった法律。改正できないわけがない」と述べた。