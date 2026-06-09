“キングカズ”ことサッカー元日本代表FW三浦知良（59）の次男で格闘家の三浦孝太（24）が9日までに自身のインスタグラムを更新。“サムライスタイル”の袴姿でプロボクシング元世界王者との記念写真などを投稿した。自身のインスタグラムで「Samurai style」とつづり、袴姿での来日中のプロボクシングWBC世界ウェルター級王者ライアン・ガルシア、そしてライアンの弟であるプロボクサーのショーンとの3ショットを投稿した。