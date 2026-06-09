東京・渋谷区の自宅で長女に暴行を加えたとして逮捕され、その後、釈放されていた巨人の阿部慎之助前監督が、9日に書類送検されたことが分かりました。暴行の疑いで書類送検されたのは、プロ野球巨人の阿部慎之助前監督です。捜査関係者によりますと、阿部前監督は先月、渋谷区の自宅で18歳の長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどの暴行を加えた疑いがもたれています。長女が児童相談所へ相談したことで、自宅に駆けつけた警視庁が