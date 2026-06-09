由利本荘市鶴沼で9日朝、自宅敷地内にいたクマに驚いて転倒した女性がけがをしました。由利本荘市内では連日、クマの目撃が相次いでいて、十分な警戒が必要です。由利本荘警察署の調べによりますと9日午前6時ごろ由利本荘市鶴沼の民家敷地内で、新聞を取ろうと屋外に出た87歳の女性が自宅敷地内にいた体長約1メートルのクマに驚いて転倒し、腕にけがをしました。また、9日午前5時20分ごろには由利本荘市石脇字石ノ花で民家敷