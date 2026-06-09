日本代表は8日、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイからベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに移動し、ジオディス・パークで公開練習を行った。メンターとして帯同するMF南野拓実(モナコ)が合流し、同じ公式ウェアに身を包んでランニングなどのウォーミングアップに参加。MF遠藤航(リバプール)も初めて全体練習に加わっていた。チームは同日午前にモンテレイを出発し、同日夕にナッシュビルに到着。到着時は激しい雷