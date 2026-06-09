学情は軟調推移。年初来安値を更新した。８日の取引終了後、２６年１０月期第２四半期累計（２５年１１月～２６年４月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正した。売上高予想は前回予想の１３３億円から１２０億円（前期比８．９％増）、営業利益予想は３２億５０００万円から２６億円（同１１．４％増）に引き下げており、これを嫌気した売りが出た。現在の人員体制及びサービス提供体制において短