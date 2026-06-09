トレジャー・ファクトリーが急反発している。８日の取引終了後、５月の月次売上概況（単体）を発表。既存店売上高は前年同月比１２．７％増となった。大幅な増収となったことを評価した買いが入った。前年同月を上回るのは５７カ月連続。全店売上高は同２３．７％増だった。 ゴールデンウィーク期間を含めて５月は初夏の陽気が続き、衣類を中心に夏物の立ち上がりが好調だった。ブランド品や生活家