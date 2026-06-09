オンコリスバイオファーマは朝高後に値を消す展開。同社は８日の取引終了後、食道がんを対象とする「腫瘍溶解ウイルステロメライシン注（一般名：スラタデノツレブ、開発コード：ＯＢＰ－３０１）に関し、厚生労働省より日本における製造販売承認を同日に取得したと発表。これを材料視した買いが入って高く始まったものの、戻り売りに押されて値を消す展開となった。薬価収載後の販売は契約に基づき、富士フ