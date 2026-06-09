ｃｏｔｔａが大幅反発。同社は８日の取引終了後、２６年９月期の業績予想の上方修正を発表した。今期の売上高予想は従来の見通しから５億７５００万円増額し１５６億８５００万円（前期比１４．７％増）、最終利益は１億５１００万円増額して６億２８００万円（同５０．６％増）に引き上げた。最終利益は３期ぶりに過去最高益を更新する見通し。あわせて株主優待制度の変更も公表。保有株式数１０００株以上の株主に対して、自社