スマレジはしっかり。８日取引終了後、２６年４月期の配当予想について２０円から２４円（前の期１５円）に増額修正すると発表した。安定性・継続性に配慮しながら株主へ利益還元を行うとの基本方針に基づき、配当性向２０％を目安として決定した。株主還元姿勢を評価する見方が広がっているようだ。 出所：MINKABU PRESS