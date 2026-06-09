ＮＳＤは小動き。８日取引終了後、５月の月次売上高（速報）を発表。連結売上高は前年同月比９．７％増の９７億８６００万円となった。４～５月の累計では前年同期比９．２％増の１９６億９２００万円だった。 出所：MINKABU PRESS