ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅは底堅い。８日、サウジアラビア子会社のＴｅｒｒａＤｒｏｎｅＡｒａｂｉａ（テラドローン・アラビア）が医療物資・機器の物流・調達を担う政府系企業ＮＵＰＣＯと連携し、イスラム教の宗教行事「ハッジ（大巡礼）」においてメッカの聖地エリアにおける医療物流ドローンの運用を本格化したと発表しており、材料視した買いが下値に入っているようだ。テラドローンは昨年にサウジアラ