ライフコーポレーションは堅調。８日、５月度分の月次情報を更新したと発表した。既存店売上高は前年同月比４．９％増と５カ月連続の増収となっており、材料視した買いが入っている。なお、全店売上高は同５．４％増だった。 出所：MINKABU PRESS