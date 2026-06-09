[故障者情報]モンテディオ山形は8日、DF西村慧祐が左膝前十字靭帯断裂と診断されたことを発表した。全治については明らかにされていない。西村は5月31日のJ2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第1戦の松本山雅FC戦で負傷。今季は10試合に出場していた。