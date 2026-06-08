フットウェア＆アクセサリーブランド「ウーミー（WOOMII）」が、ルミネエスト新宿 地下1階ポップアップスペースに出店する。期間は6月17日から7月6日まで。【画像をもっと見る】ウーミーは、2024年に誕生。「すべての女の子が自分らしさを自信を持って表現できるようにすること」をブランドミッションに掲げ、遊び心と実用性を兼ね備えたデザインのアイテムを提案している。会場では、新作シューズ「ONYX」と「GWEN」を先行