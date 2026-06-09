9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比43.4％増の1049億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.5％増の739億円となっている。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＭＳＣＩジャパン気候変動指数 が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦＪＰＸ日経４００ダブル 、純プラチナ上場信託（現物