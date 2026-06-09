感じもいいし、話していて嫌なところもない。それなのに、なぜか恋愛に発展しない。そんな女性には、“いい人”で終わりやすい共通点があります。“当たり障りのない会話”で終わっている嫌われたくなくて、無難な返事ばかりしていませんか？もちろん感じは良く見えますが、何を考えている人なのかが見えないと印象は残りません。恋愛対象になりやすい女性は、「私はこう思います」と自分の考えも見せています。“相手に合わせるこ