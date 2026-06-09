運動不足が続くと、太ももまわりの筋肉はうまく使われなくなり、下半身に重たさを感じやすくなります。特に40代以降は、代謝の変化だけでなく姿勢の崩れも重なり、太ももの張りやお腹まわりのもたつきが気になりやすいもの。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【レッグプルフロント】です。脚を持ち上げるシンプルな動きですが、太ももの前側だけでなく下腹部や体幹にもアプローチでき、すっきりとした下半身づ