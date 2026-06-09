中島健人が主演を務め、長濱ねるがヒロインを演じる映画『ラブ≠コメディ』より、主人公の人気俳優兼アイドル・神崎麗司（中島健人）の多彩な表情を捉えた場面写真3点が解禁された。【写真】ケンティーのギャップ満載『ラブ≠コメディ』場面写真（3枚）本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。主人公・神崎麗司（中島健人）は、“360度全方位イケメン