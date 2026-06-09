【スターバックス】はドリンクだけでなく「フード」も充実。お気に入りのドリンクとあわせれば、ちょっぴりぜいたくなカフェタイムになりそうです。今回は、マニアも絶賛の新作サンドイッチと新作スイーツをピックアップ。ぜひ試してみて。 食べ応えありそう @megumiko_maniaさんが「ボリュームはあるのにどこか上品」という「ポークカツ 石窯カンパーニュサンド」。「ひとくち目は