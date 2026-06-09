江戸川乱歩賞受賞作家・薬丸岳による社会派ミステリー小説『最後の祈り』が、タイトルを『怪物の祈り』として、関根光才監督のメガホンにより映画化、2027年に公開されることが決定。併せて、同小説を加筆・修正した、映画原作の文庫版『怪物の祈り』が6月16日より発売されることも発表された。【動画】『フロントライン』あの時、クルーズ船内外で何が――？知られざる物語描く本予告最愛の娘を殺された、ひとりの牧師。犯