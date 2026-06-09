バレーボールネーションズリーグバレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は7日（日本時間8日）、最終日が行われた。世界ランク4位の日本は、同10位のカナダに3-2（29-27、25-20、23-25、28-30、15-12）とフルセットの末に勝利し、開幕4連勝でカナダ大会を終えた。24歳の佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）が全試合スタメンで活躍する中、公式アカウントが投稿した1枚の写真が思わぬ展開を呼んだ。佐藤の公