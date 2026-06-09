◆米大リーグブルージェイズ―フィリーズ（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・フィリーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し３回の守備で、”元巨人の攻防”が実現した。２０１６年に派遣選手としてキューバから巨人入りし、後に亡命して大リーグに移籍したフィリーズのホセ・アドリス・ガルシア外野手が２回に先制７号２ラン。ブ軍は先