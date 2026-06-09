中学受験をする家庭の多くは、複数の学校を受験する。滑り止め、実力相応校、チャレンジ校など、塾からもそう勧められるのが一般的だろう。しかし「行きたい（行かせたい）学校は1つだけ」と最初から決める家庭も少なくない。 【写真】テレビ出演多数の美貌弁護士中学受験は不合格「算数は入試で７点」衝撃大失敗 2026年に中学受験を成功に終えた長女を持つ筆者もそのひとりだった。長女が6年生の夏まで、本気でそう