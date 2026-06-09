【吉井理人の野球術 season3】#8【前回を読む】「プチッ！」と音がした右肘の激痛 それでも降板できなかった事情とTJ手術を拒んだワケロッキーズでプレーした2000年、僕は29試合に先発して6勝15敗（防御率5.86）と大きく負け越した。シーズン中から右肘が痛み、中4日で1試合投げると、肘が曲がらなくなった。痛みのもとは遊離軟骨、通称「ネズミ」だった。痛みに耐えられなくなり、トレーナーに相談に行くと、「いいクスリが