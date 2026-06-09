【大人気連載プレイバック】【内田氏コラム】最初は無視だったキヨが私に「僕のスイングどうですか？」■内田順三氏による「巨人広島名伯楽の作る育てる生かす」（第5回=2020年）を再公開日刊ゲンダイでは多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が浮かび上がる。今回はあの松井秀喜氏